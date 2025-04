Zum Saisonfinale in der DCU-Bundesliga siegten die Barchfelder Einigkeit-Kegler gegen die Mannschaft vom KSV Heinrichsbrücke Gera mit 5300:5278 Holz. Beide Teams taten sich ungewohnt schwer auf der Leimbacher Anlage. In einem bis zu den letzten Kugeln spannenden Wettkampf hatte Barchfeld knapp die Nase an einem Spieltag, an dem es noch einmal reichlich Bewegung in der Tabelle gab.