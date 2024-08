Insgesamt hielten sich 12 von 13 Favoriten aus der Bundesliga in ihren Spielen seit Freitag schadlos und zogen in die zweite Runde ein, einzig für die schwachen Bochumer ist der Wettbewerb schon wieder vorbei. Am Montag sind noch Werder Bremen (bei Energie Cottbus), der VfL Wolfsburg (bei TuS Koblenz) und Eintracht Frankfurt (bei Eintracht Braunschweig) gefordert. Wegen des Supercups starten Vizemeister VfB Stuttgart (bei Preußen Münster) und Double-Gewinner Bayer Leverkusen (bei Carl Zeiss Jena) erst mit Verzögerung am 27. und 28. August in den Wettbewerb.