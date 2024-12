Generell rangieren die Thüringer Kreise und kreisfreien Städte in dem deutschlandweiten Ranking eher im unteren Mittelfeld. Neben Greiz landete nur Hildburghausen (Rang 188) in der vorderen Hälfte. Während die nominalen, also unbereinigten, Einkommen in den Thüringer Regionen vergleichsweise niedrig waren, konnte der Freistaat oft mit niedrigen Lebenshaltungskosten punkten. So landete der Landkreis Greiz beim Preisniveau deutschlandweit auf Rang zwei und die Stadt Gera auf Rang fünf.