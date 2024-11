Kaufgewohnheiten: Online-Shopping wird beliebter

Fürth (dpa/lby) - Kleidung, Sportartikel, Filme, Musik - der Großteil der Menschen in Bayern bestellt diese und andere Produkte zunehmend online. So gaben 84 Prozent der Befragten in einer Erhebung an, im Internet einzukaufen. Damit sei die Quote seit 2022 von damals 79 Prozent kontinuierlich gestiegen, teilte das Landesamt für Statistik in Fürth mit. Dieser Trend sei in allen Altersgruppen zu beobachten. Die Erhebung ist eine Unterstichprobe des jährlichen Mikrozensus, für den jährlich ein Prozent der Bevölkerung befragt wird.