Katzhütte: Wo die Narren ihren Spaß haben werden

Der Karneval in Katzhütte ist vor allem auch wegen ihres Umzugs in der Region bekannt, bei dem sich einige der benachbarten Karnevalsvereine zum Ausklang der Karnevalstage mit deren Abordnungen anschließen. Ab 13.30 Uhr wird sich der Zug am kommenden Sonntag, 2. März, von der Wendestelle Masserbrück bis zum Markt in Katzhütte bewegen. Nachdem man in den vergangenen Jahren den Wetterunbilden getrotzt hat, hofft man am nun auf einen schönen Märzanfang.