Gerade hat das Tierheim erneut einen zeitweiligen Aufnahmestopp verkünden müssen, denn die Quarantäneplätze sind schon wieder voll. Doch vielleicht gibt es bald Freiraum in den Pflegestellen nach dem Auszug der Frühjahrskätzchen. Die Babys aus dem April sind jetzt schon so weit herangewachsen, sozialisiert und medizinisch auf dem erforderlichen Stand, dass sie in ihre künftigen Menschenfamilien ziehen dürfen, sobald sich interessierte Zweibeiner einstellen. Tatsächlich ist die Kitten-Auswahl gerade nicht nur groß, sondern auch sehr vielseitig: Tigerchen, Schwarzfellchen, Rotfellchen, Trikolore. Und da sie nahe bei Menschen aufwuchsen und aufwachsen, sind sie auch ganz unkompliziert im Umgang.