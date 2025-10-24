Solche Bilder möchte man nicht sehen: verletzte und mangelversorgte Kitten mit Wunden an den Augen. Die Tierhilfe Bad Salzungen hat dokumentiert, was man in Gumpelstadt vorgefunden hat. Ein Katzenhotspot ist entstanden, der immer weiter angewachsen wäre, wenn es die Tierhilfe Bad Salzungen nicht geben würde. Weil sich besonders die Kleinsten ihr Futter regelrecht erkämpfen mussten, leiden sie unter Verletzungen. Nichtbehandelt haben sich die Wunden schlimm entzündet. „Bei jedem Besuch schauten uns hilfesuchende Blicke aus allen Richtungen an und man weiß nicht, wen man zuerst mitnehmen soll“, berichtet die Tierschützer. 24 männliche und weibliche Felltiger sind bereits eingefangen worden – mit Lebendfallen, Kameras und flinken Händen. Auch einen Tierarztbesuch haben die armen Geschöpfe schon hinter sich. Festgestellt wurden zwei schwerwiegende Augenverletzungen, ein Sehnenriss, mehrere Jungkatzen mit angehendem Schnupfen und ordentlicher Parasitenbefall bei fast allen Tieren. Zwei Operationen standen an.