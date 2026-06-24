Mitte Juli wird die Kreisstraße 23 zwischen Schalkau und Eisfeld über drei Wochen hinweg umfangreich instandgesetzt, teilt am Dienstag die Kreisverwaltung Sonneberg mit. Sowohl Sonneberg als auch der Landkreis Hildburghausen werden die seit zwei Jahren stark in Anspruch genommene Straße instandsetzen. Wegen dieser Bauarbeiten wird die Strecke wochentags zwischen 6. und 24. Juli jeweils zwischen 7 und 15 Uhr gesperrt.