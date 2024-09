Die Autorin Katrin Kremzow liest am 4. Oktober, 20 Uhr, im Berg- und Spa Hotel „Gabelbach“ aus ihrem Roman „Jetzt mal was anderes, Schatz“. Für die Autorin ist das Hotel in Ilmenau der geniale Ort für eine Lesung – auch die Roman-Heldin Rosa verordnet sich und ihrem Mann Stefan gerne kleine Auszeiten im Hotel: für den kleinen Liebes-Urlaub, fürs Abendessen bei Kerzenschein ... Und vor allem, um endlich das zu finden, was ihr fehlt. Rosa ist seit dreißig Jahren verheiratet, wohnt in der Nähe von Erfurt im schönen Haus mit Garten, die Kinder sind aus dem Haus, die Jobs der Eheleute sind gut – aber es fehlt eben etwas in der Ehe...