Trotz aller Kritik der vergangenen Tage will das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nach der Landtagswahl in Thüringen weiterhin nur mit solchen Parteien eine Koalition bilden, die die Haltung der Parteigründerin zum Krieg in der Ukraine übernehmen. „Es muss ein Bekenntnis zu einer lauten und hörbaren Thüringer Stimme für eine diplomatische Lösung des Krieges geben, ja“, sagte die Spitzenkandidatin des BSW für die Landtagswahlwahl, Katja Wolf, am Dienstagabend bei der Wahlarena unserer Zeitung in Meiningen.