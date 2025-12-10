Als Biathletin hat Kati Wilhelm die größten Erfolge gefeiert. Seit 24. Mai dieses Jahres ist die mehrfache Olympiasiegerin auf anderem Gebiet das prominente Zugpferd: Die Steinbach-Hallenbergerin löste den Unternehmer Frank Eismann nach sieben Jahren als Präsidentin des Thüringer Skiverbands (TSV) ab. Auf der jüngsten Mitgliederversammlung in Oberhof zog die 49-Jährige erstmals Bilanz. Wir sprachen nach der Veranstaltung mit ihr.