Katholische Sexuallehre Papst bremst Segnung homosexueller Paare aus

Rom - Papst Leo XIV. drückt bei der Segnung homosexueller Paare durch die katholische Kirche in Deutschland auf die Bremse. Mit Blick auf die Deutsche Bischofskonferenz und verschiedene Bistümer stellte das Oberhaupt der katholischen Weltkirche klar, dass der Vatikan mit einer weitergehenden Liberalisierung "nicht einverstanden" sei. Leo äußerte sich auf dem Rückflug von einer langen Afrika-Reise. Insbesondere dort lehnen große Teile der Kirche jede Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ab.