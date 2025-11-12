Die Filialkirche „Maria Hilf“ war gut besucht, als Stadtpfarrer Martin Lerg aus Geisa die heilige Messe zelebrierte. 13 Otzbacher Messdienerinnen und Messdiener zogen feierlich in das Gotteshaus „Maria von der immerwährenden Hilfe“ ein. Hinter dem Altar an der Wand neben der Statue der Gottesmutter mit dem Jesuskind waren zwei verhüllte kunstvoll gefertigte Engelsfiguren angebracht. Mit großer Spannung warteten die Besucher auf den feierlichen Moment der Enthüllung, die den Mädchen Greta Nensel (9) und Malene Nensel (6) anvertraut wurde.