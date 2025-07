Rottler hob in seiner Würdigung die Spiritualität und theologische Tiefe Hankes hervor, seinen Einsatz für Demokratie sowie die von Hanke angestoßene Transparenz-Offensive, in deren Rahmen finanzielle Ungereimtheiten offengelegt und aufgearbeitet worden seien. Überdies habe sich Hanke der schwierigen Thematik des Missbrauchs gestellt und das Gespräch mit Betroffenen gesucht. Außerdem werde Hanke als "grüner Bischof" in Erinnerung bleiben, da ihm der Umweltschutz am Herzen liege.