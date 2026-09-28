Katholische Kirche Wilmer kritisiert "Schlechtreden" Deutschlands

Fulda - Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Heiner Wilmer, hat sich gegen ein "Schlechtreden" Deutschlands gewandt. "Wir erleben einen Rechtsruck in Deutschland, auch in ganz Europa. Das Schlechtreden des Landes stimmt mich kritisch", sagte Wilmer vor Beginn der diesjährigen Herbstvollversammlung der katholischen Bischöfe in Fulda. "Unser Land ist besser, als es geredet wird. Ich habe großen Respekt vor den Politikerinnen und Politikern, die alles daran geben, damit wir hier gut leben, damit wir ein offenes Land sind, in dem es Platz gibt für alle."