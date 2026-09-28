Katholische Kirche Wilmer kritisiert "Schlechtreden" Deutschlands

Die Bischöfe beschäftigen sich bei ihrer bis Donnerstag dauernden Tagung unter anderem mit der Rolle der Künstlichen Intelligenz. Wilmer sagte, die KI werde ein "Jahrhundert-Thema" sein. "Die KI wird uns so beschäftigen wie die Frage der Industriellen Revolution - wahrscheinlich in den Auswirkungen für die Menschheit heftiger als die Industrielle Revolution." Es sei nicht geplant, den Pfarrern Anweisungen zu geben, inwieweit sie KI etwa für Predigten nutzen dürfen. "Wir werden uns mit Handlungsanweisungen an die Pfarrer zu KI, was sie predigen, essen, anziehen oder in welche Städte sie in Ferien fahren können, zurückhalten", sagte Wilmer.