Katholische Kirche Wie steht es finanziell um die Kirche in Bayern?

Wie steht Bayerns größtes Bistum da?

Und Bayerns größtes katholisches Bistum? Das Erzbistum München und Freising legt seine Bilanz für das Jahr 2025 und die Haushaltsplanung für das laufende Jahr erst an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) vor. Für 2025 hatte die Erzdiözese mit Einnahmen in Höhe von 845 Millionen Euro gerechnet - diese Summe lag deutlich niedriger als die der geplanten Aufwendungen von 928 Millionen. Für einen Teil der geplanten Aufwendungen habe man bereits in den vergangenen Jahren zweckgebundene Rücklagen gebildet, hatte es geheißen.



2024 hatte die Diözese ein positives Jahresergebnis von 146 Millionen Euro erwirtschaftet. Das liege aber in erster Linie an Einmaleffekten und daran, dass eigentlich nötige Baumaßnahmen verschoben wurden.

Die Erträge für 2024 hatte Finanzchef Markus Reif auf rund 921 Millionen Euro beziffert - das war ein Plus von 65 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. 645 Millionen davon kamen aus der Kirchensteuer, 140 Millionen aus öffentlichen Zuschüssen.

"Die grundlegenden Rahmenbedingungen bleiben unverändert herausfordernd", betonte die Amtschefin des Erzbischöflichen Ordinariats, Stephanie Herrmann, allerdings damals. Es blieben Maßnahmen zur Konsolidierung notwendig.

Herausforderungen durch Kirchenimmobilien

Laut Generalvikar Christoph Klingan sind vor allem die zahlreichen Immobilien im Besitz der Erzdiözese eine Herausforderung. Allein die seit Jahren laufenden Sanierungsarbeiten auf dem Freisinger Domberg werden rund 350 Millionen Euro gekostet haben, wenn sie in abgeschlossen sind. Außerdem stellt das Bistum sich auf zunehmende Schäden aus extremem Wetter ein. Die Diözese hat keine Elementarversicherung für ihre Gebäude, weil die einfach zu teuer wäre.