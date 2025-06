Dabei finden in Eichstätt, in Passau und auch im Erzbistum-München Freising mit seinen etwas mehr als 1,4 Millionen Katholiken gar keine Priesterweihen in diesem Jahr statt. In Würzburg weihte Bischof Franz Jung am Samstag vor Pfingsten einen Diakon zum Priester. In Bamberg steht am 28. Juni die Weihe eines Kandidaten an. Jeweils zwei Neupriester wird es in Regensburg und Augsburg geben.