Katholische Kirche "Trostlosigkeit, Hilflosigkeit" - Gewalt im Internat

So erging es auch Rieperdinger. Sein damaliger Direktor habe ihn systematisch fertiggemacht, berichtet er im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Es habe ab und an eine Watschn gegeben oder "massives An-den-Haaren-Ziehen", sagt er. "Aber das war das weniger große Problem. Die Demütigungen, die Infragestellung oder das Signal: "Ich bin einfach von Grund auf nicht in Ordnung"" - all das sei noch viel schlimmer gewesen.