Katholische Kirche: Sanierung des Eichstätter Doms nach fast fünf Jahren beendet

Eichstätt (dpa/lby) - Nach fast fünf Jahren Pause können Katholiken bald wieder Gottesdienste im Eichstätter Dom feiern. Seit 2019 war die Kirche für eine umfangreiche Sanierung geschlossen - am 20. Oktober stehe die feierliche Wiedereröffnung an, teilte das Bistum mit. In der Zwischenzeit seien alle Dachstühle saniert, die Fenster und der Innenraum restauriert sowie eine neue Beleuchtung angebracht worden. Die Kosten beziffert das Bistum auf rund 17,3 Millionen Euro. Mehr als zwei Drittel der Summe kommen demnach vom Freistaat.