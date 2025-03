Katholische Kirche: Pfarrer aus dem Bistum Passau tritt zurück

Es habe in der betreffenden Pfarrgemeinde einen "tiefen Riss" gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung des Bistums. Dafür habe der Pfarrer auch selbst Mitverantwortung übernommen. "Gegenüber der Bistumsleitung hat er erklärt, die eigenen Fehler, die letztlich für die entstandene Eskalation ursächlich waren, zu bedauern", heißt es in dem Text.