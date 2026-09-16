Katholische Kirche Marx feiert 30 Jahre Bischofsamt – Reformdiskussion geplant

München (dpa/lby) - Johannes Paul II. hat ihn zum Weihbischof, Benedikt XVI. zum Erzbischof und Kardinal gemacht, und unter Franziskus ist er zu einem wichtigen Berater der Kurie geworden. Und nun unter Papst Leo XIV.? Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, gehört zu den profiliertesten Köpfen der katholischen Kirche in Deutschland. Vor 30 Jahren, am 21. September 1996, wurde er in Paderborn zum Weihbischof geweiht. Seitdem ging es noch weiter nach oben auf der kirchlichen Karriereleiter.