Katholische Kirche Marx feiert 30 Jahre Bischofsamt – Reformdiskussion geplant

Sein Bischofsjubiläum feiert Marx am kommenden Montag mit einem Gottesdienst in München, er wird an diesem Tag auch 73 Jahre alt - doch zuvor gibt es eine durchaus bemerkenswerte Veranstaltung in der Katholischen Akademie Bayern. Unter der Überschrift "Der synodale Bischof: Das Leitungsamt der Kirche unter dem Anspruch der Synodalität neu denken" will Marx am Wochenende selbst mitdiskutieren. An seiner Seite stehen eine ganze Reihe von Expertinnen und Experten, die über die Bedeutung des Bischofsamts nachdenken wollen und darüber, wie Reformen auf diesem Feld gelingen könnten.