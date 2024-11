Katholische Kirche: Konservative Bischöfe kritisieren deutschen Reformweg

Die vier konservativen Bischöfe boykottieren die Arbeit an einem Synodalen Rat. In ihrer Erklärung schreiben sie, sie hätten die in Frankfurt am Main abgehaltenen Synodalversammlungen der deutschen Katholiken als Widerspruch zu der Weltsynode in Rom erlebt. Die Deutschen hätten einen "parlamentarisch anmutenden Prozess der reinen Mehrheitsbeschaffung" praktiziert. "Auf diesem Weg wollte eine große, in kirchenpolitischen Fragen liberal eingestellte Mehrheit im Saal ihre Themen unter massivem, öffentlich ausgeübtem Druck durchbringen. Sie hat damit aber im gesamten Volk Gottes nicht wenige Irritationen ausgelöst und Verletzungen in Kauf genommen."



Die Synodalversamlungen hatten sich auf vier Themen konzentriert: die Position der Frauen in der Kirche, die priesterliche Ehelosigkeit (Zölibat), die katholische Sexualmoral und den Umgang der Kirche mit Macht. Diese vier Faktoren hatten nach Überzeugung der Bischofskonferenz und des Zentralkomitees wesentlich dazu beigetragen, dass zahllose Priester über Jahrzehnte hinweg Kinder und Jugendliche sexuell missbrauchen konnten, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden.