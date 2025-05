Katholische Kirche Kardinäle suchen weiter nach neuem Papst

Warten auf ein Rauchsignal

Was bei den Wahlgängen in der Sixtinischen Kapelle des Vatikans passiert, erfährt die Öffentlichkeit nur durch Rauchsignale. Am Abend stieg erstmals schwarzer Rauch aus einem eigens installierten Schornstein auf dem Dach - das Signal für einen Wahlgang ohne die erforderliche Mehrheit.