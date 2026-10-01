Fulda - Mit einem Gottesdienst und einer Abschlusspressekonferenz (10.45 Uhr) geht an diesem Donnerstag die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz zu Ende. Unter Leitung ihres neuen Vorsitzenden Heiner Wilmer haben die katholischen Bischöfe seit Montag in Fulda über Fragen der demokratischen Gesellschaft, die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch, Leihmutterschaft und Künstliche Intelligenz beraten. Weitere Themen waren die Entwicklung der Erwachsenentaufen, Fragen der Mitwirkung von Laien in der Kirche und Social Media.