Dennoch wirft die Staatsanwaltschaft dem ehemaligen Vize-Finanzchef nun Untreue in 22 Fällen und Bestechlichkeit in 20 Fällen vor. Der zweite Angeklagte, ein Immobilienentwickler aus den USA, muss sich wegen Bestechung in 21 Fällen, größtenteils kombiniert mit Anstiftung zur Untreue sowie Untreue in fünf Fällen verantworten. Jeweils vier Fälle der Bestechlichkeit beziehungsweise der Bestechung wurden eingestellt.