Katholische Kirche: Erzbischof: Schrumpfungsprozess der Kirche schmerzhaft

Dass die Kirche in Deutschland Mitglieder verliere und sich in einem Schrumpfungsprozess befinde, dürfe man nicht schönreden. Das sei schmerzhaft. "Wir müssen mit dem, was wir vorfinden, zurecht kommen." Es gebe Länder, in denen Christen zwar in der Minderheit seien, trotzdem aber große gesellschaftliche Relevanz hätten und das Land prägten. "Mir ist nicht angst und bange vor der Zukunft", versicherte der 57-Jährige.