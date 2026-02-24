Katholische Kirche: Ein Mann aus dem Norden soll die Kirche befrieden

Der neue Vorsitzende könnte vielen zu esoterisch und zu vage sein

Allerdings birgt Wilmers mitunter salbungsvoller Ton auch ein Risiko. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Sprache der Theologen schon jetzt nur noch von wenigen verstanden wird. Bätzing hat sich von diesem Prediger-Deutsch immer abgehoben und war auch deshalb in den Medien präsent. Wilmer sagte in Würzburg Sätze wie: "Meine Hauptaufgabe sehe ich darin, Gott ins Zentrum zu stellen." Und: "Ich freue mich auf die Überraschung des Heiligen Geistes." Vielen könnte das zu spirituell, zu esoterisch, zu vage sein. Auf seinen Stil angesprochen, sagte er: "Ich kann nicht anders."

Aber vielleicht kann er doch, vielleicht muss er sich nur noch trauen. Eines seiner Bücher trägt den durchaus provozierenden Titel "Gott ist nicht nett. Ein Priester auf der Suche nach dem Sinn". Und in Würzburg sagte er an einer Stelle über die Katholiken im Bistum Hildesheim: "Für uns im Zentrum steht die Verkündigung des Evangeliums, und wir machen das mit Frische und mit Schmackes, und gehen dabei manchmal über'n Deich, mit 'ner steifen Brise im Haar." An der Stelle, immerhin, bekam er dann doch ein paar Lacher.