Passau (dpa/lby) - In der Auseinandersetzung mit dem Pfarrer einer Kirchengemeinde in Niederbayern hält das Bistum Passau nach eigenen Angaben an seinem Vorgehen fest. Der Pfarrer "ist ab Montag, den 24. März 2025 nicht mehr Dekan und Pfarrer" in dem Pfarrverband, teilte eine Sprecherin mit. Der Pfarrer habe mehrfach gegenüber dem Bischof von Passau und mehreren Zeugen angeboten und zugesagt, vom Amt des Dekans und als Pfarrer des Pfarrverbandes Hauzenberg "zu resignieren".