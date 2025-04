In Würzburg will Jung nun am 14. Mai mit dem Betroffenenbeirat und weiteren Opfern über das Gutachten der Ukam sprechen. Zwei Tage später soll bei einem Workshop erarbeitet werden, wie die Handlungsempfehlungen der Kommission umgesetzt werden könnten. Bis zum Ende des 3. Quartals 2025 sollen konkrete Maßnahmen feststehen. In einem Jahr will das Bistum dann über die Fortschritte bei dem Thema informieren.