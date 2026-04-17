Würzburg - Rund ein Jahr nach einem Gutachten über das Ausmaß sexueller Gewalt im Bistum Würzburg seit 1945 geht es in der Diözese voran: Mehr Personalstellen, mehr Schulungen im Kampf gegen Missbrauch für Haupt- und Ehrenamtliche, Schutzkonzepte in Pfarreien. "Im zurückliegenden Jahr haben wir im Bistum Würzburg viel über die Dynamik der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt gelernt", sagte Bischof Franz Jung. "Dabei mussten wir auch die Erfahrung machen, dass Aufarbeitung vor Ort eine enorme emotionale Zerreißprobe für viele Menschen darstellt."