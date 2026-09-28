Katholische Kirche: Bischöfe beraten über KI und Demokratie

Fulda - Die Deutsche Bischofskonferenz kommt am Montag (18.30 Uhr) in Fulda zu ihrer Herbstvollversammlung zusammen. Im Mittelpunkt der Beratungen steht die Beschäftigung mit der ersten Enzyklika von Papst Leo XIV. In diesem Rundschreiben hatte das Oberhaupt der weltweit 1,4 Milliarden Katholiken strenge Richtlinien für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) verlangt. Bei allen sich bietenden Chancen warnte der Papst vor zahlreichen Gefahren, die die neue Technologie für das menschliche Zusammenleben bedeute.