München (dpa/lby) - Der Schutz des Sonntags darf nach Auffassung der katholischen Kirche in Bayern keinesfalls aufgeweicht werden. "Wer den Sonntag schädigt, schädigt die Natur und die Würde des Menschen", sagte der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, in München. Dort war zwei Tage lang die Freisinger Bischofskonferenz zusammengekommen, um über Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft zu sprechen.