München/Passau (dpa/lby) - Kurz nach dem Ende der Weltsynode im Vatikan sind die katholischen bayerischen Bischöfe zusammengekommen, um über die Ergebnisse zu sprechen. In München beenden sie am Donnerstag ihre Beratungen im Rahmen der Herbstvollversammlung der Freisinger Bischofskonferenz. Der Vorsitzende, der Münchner Kardinal Reinhard Marx, will um 13 Uhr über die Ergebnisse dieser Beratungen informieren.