Katholische Kirche: Augsburger Bischof zieht Konsequenzen aus Missbrauchsstudie

Augsburg (dpa/lby) - Der katholische Bischof Bertram Meier will aus einer jüngst veröffentlichten Studie zum Umgang mit sexuellem Missbrauch im Bistum Augsburg strukturelle Konsequenzen ziehen. "Der Kampf gegen sexualisierte Gewalt wird ein Dauerthema bleiben, das wir sorgsam im Blick behalten müssen, um gewonnene Standards zu halten und weiter auszubauen", betonte Meier in einer Stellungnahme zur Ende Oktober veröffentlichten Studie der Unabhängigen Aufarbeitungskommission Augsburg (UAKA). Ziel müsse es sein, solches Leid zu verhindern.