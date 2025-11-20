Katholische Kirche: Augsburger Bischof zieht Konsequenzen aus Missbrauchsstudie

Bischof: "Schwere Schuld des Bistums Augsburg"

Meier wandte sich zunächst an die Betroffenen: "Ihr Leid geht mir sehr zu Herzen und die schwere Schuld des Bistums Augsburg Ihnen gegenüber lastet mir auf der Seele." Die Schilderung der Vorfälle und des "viel zu oft völlig unangemessenen Umgangs mit ihnen" habe ihn mit Entsetzen erfüllt. Neben den Auswirkungen der Missbrauchserfahrungen auf die Betroffenen und ihr Umfeld, die derzeit in einer weiteren Studie untersucht würden, müsse auch die "jahrzehntelang andauernde Ignoranz der Verantwortungsträger" aufgearbeitet werden.