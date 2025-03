Katholische Kirche: Anwalt: Pfarrer im Bistum Passau will nicht zurücktreten

Passau (dpa/lby) - Der Pfarrer einer Kirchengemeinde im Bistum Passau hat über seinen Anwalt mitgeteilt, nicht zurücktreten zu wollen. Am Donnerstag hatte das Bistum Passau berichtet, der Pfarrer habe seinen Rückzug angekündigt und Bischof Stefan Oster diesen akzeptiert. Anwalt Holm Putzke schrieb hierzu, der Pfarrer habe "keineswegs erklärt, sich aus dem Pfarrverband zurückzuziehen". Es handele sich vielmehr um ein Missverständnis. Das Bistum kündigte der dpa gegenüber eine Stellungnahme in der Sache an.