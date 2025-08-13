Philip Theuermann wirkt sehr sympathisch. Er ist freundlich, höflich und besitzt zudem noch Humor. Auch wenn er mit seinen 33 Jahren zu den jüngsten in seinem Berufsstand zählt, strahlt er eine große Professionalität aus. Er spricht druckreif, wägt seine Worte klug ab. Seit Anfang des Monats kann er sich nun als Meininger bezeichnen. Seitdem schlägt er nicht nur in der Stadt Wurzeln, sondern findet auch in seinem neuen Amt als katholischer Pfarrer der Gemeinde „St. Marien“ seinen Platz. Doch woher stammt der junge Mann eigentlich? Was ist seine Geschichte? In einem Gespräch verrät er einiges über seinen beruflichen Werdegang, aber auch über seine privaten Interessen und Leidenschaften.