Katholikentag: Das rät Julia Klöckner der Kirche

Würzburg - Weniger Zeitgeist, mehr Spiritualität: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat die Kirchen dazu aufgerufen, sich nicht an "innerweltlichen Trends" zu orientieren. "Wenn Kirche sich um Verkehrsregeln kümmern will, dann kann sie das machen. Aber Kirche darf sich in der Wahrnehmung doch nicht darin erschöpfen. Wenn Kirche den Eindruck macht, sie sei wie ein Parteitag – ganz gleich welcher Partei –, wird sie nicht das erfüllen, was die Menschen in ihr suchen", sagte sie vor ihrem Besuch auf dem Katholikentag in Würzburg der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag).