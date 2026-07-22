Des Öfteren heißt es, Politik sei zu weit weg von der Lebenswelt der Bürger. Doch als Thüringens Gesundheitsministerin Katharina Schenk (SPD) nach Bad Salzungen kam, um über die Zukunft der medizinischen Versorgung zu sprechen, saßen ihr keine zehn Teilnehmer gegenüber. Gunter Kunze, Vorsitzender des Ortsvereins der SPD in Bad Salzungen, hatte eingeladen – und die Anwesenden erlebten eine Ministerin, die sich Zeit nahm, aktuellen Herausforderungen der Region zu begegnen.