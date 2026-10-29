 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Übung in der Oberlausitz: Retten ohne Mobilfunk

Katastrophenübung Übung in der Oberlausitz: Retten ohne Mobilfunk

Ein Militärtransport stößt mit einem Personenzug zusammen, das Mobilfunknetz fällt aus: In der Oberlausitz probten Einsatzkräfte den Ernstfall. Wie sie dabei die Kommunikation sichern sollen.

Weißkeißel (dpa/sn) - Bei einer großangelegten Übung haben Bundeswehr, Polizei und Katastrophenschutzbehörden auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz in Ostsachsen die Kommunikation untereinander geprobt. Unter dem Slogan "Gemeinsam dienen. Vernetzt retten. Sicher kommunizieren" ging es drei Tage lang vor allem um die Nutzung des Digitalfunks BOS. Er ist der bundesweit einheitliche Standard für die Einsatzkommunikation. Bis zu 1.100 Menschen waren beteiligt. Das Bundeskabinett hatte die Übung im Sommer 2025 mit weiteren Eckpunkten für mehr Cybersicherheit beschlossen. 

Nach der Werbung weiterlesen

Ungewollt bekam das Training besondere Aktualität durch das tragische Zugunglück in Spanien am Mittwoch. Denn nach dem Übungsszenario war ein Militärtransport mit einem Personenzug zusammengestoßen. Feuerwehren, Katastrophenschutz, Polizei und Rettungsdienste wurden unter dem Stichwort MANV alarmiert. Das Kürzel steht für Massenanfall von Verletzten. Die Rettung sollte in einem abgelegenen Gebiet stattfinden, wo zugleich das Mobilfunknetz zusammengebrochen war. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) machte sich am Donnerstag ein Bild von der Lage.