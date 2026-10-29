Weißkeißel (dpa/sn) - Bei einer großangelegten Übung haben Bundeswehr, Polizei und Katastrophenschutzbehörden auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz in Ostsachsen die Kommunikation untereinander geprobt. Unter dem Slogan "Gemeinsam dienen. Vernetzt retten. Sicher kommunizieren" ging es drei Tage lang vor allem um die Nutzung des Digitalfunks BOS. Er ist der bundesweit einheitliche Standard für die Einsatzkommunikation. Bis zu 1.100 Menschen waren beteiligt. Das Bundeskabinett hatte die Übung im Sommer 2025 mit weiteren Eckpunkten für mehr Cybersicherheit beschlossen.