Bei der großangelegten Übung im August waren unter anderem technische Probleme bei der Alarmierung, Schwierigkeiten bei der Funkkommunikation und Abstimmungsprobleme zwischen den beteiligten Einsatzkräften aufgetreten. Ein Serverausfall hatte dazu geführt, dass Alarmfaxe an benachbarte Leitstellen nicht automatisch versandt wurden. Zudem mussten anrückende Helfer wegen einer Vollsperrung der Autobahn 71 Umwege fahren. Die Rettung der simulierten Verletzten hatte sich dadurch erheblich verzögert.