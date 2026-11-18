Erfurt (dpa/th) - Nach der teils missglückten Rettungsübung im Sandbergtunnel an der ICE-Trasse durch den Thüringer Wald sollen festgestellte Schwachstellen behoben werden. Laut dem Innenministerium sollen die Leitstellen künftig Informationen schneller und stärker automatisiert austauschen. Zudem sind zusätzliche Schulungen für Einsatz- und Führungskräfte sowie Leitstellenmitarbeiter geplant. Auch die Funkversorgung an einem Tunnelportal werde überprüft. Zuvor hatte MDR Thüringen darüber berichtet.