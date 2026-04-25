Katastrophenschutzübung: 950 Einsatzkräfte proben Blackout in Nürnberg

Nürnberg (dpa/lby) - Mit der größten Katastrophenschutzübung in ihrer Nachkriegsgeschichte hat sich die Stadt Nürnberg auf einen flächendeckenden Stromausfall vorbereitet. Rund 950 Einsatzkräfte probten ihr Vorgehen bei einem möglichen umfassenden Blackout, wie die Stadt Nürnberg mitteilte. Das fiktive Thema der Übung "Black Noris 2026" behandelte demnach ein komplexes Szenario, ausgehend von lokalen Stromabschaltungen bis hin zum kompletten Stromausfall in der ganzen Stadt. Sowohl Mitglieder der Blaulichtorganisationen als auch die Behörden waren eingebunden.