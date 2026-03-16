Katastrophenschutz Waldbrandgefahr - so sind die Ost-Länder vorbereitet

Harz: "Erstschlagstrategie" nach teuren Lehrjahren

Im Harz gab es 2025 zwar kein einzelnes Extremfeuer, dafür aber eine Serie von Waldbränden. Beim Brockenbrand 2024 waren tagelang Bundeswehr‑Helikopter zum Transport von Löschwasser im Einsatz. "Ich denke, dass wir unser Lehrgeld bezahlt haben", sagt Kai‑Uwe Lohse, Kreisbrandmeister im Landkreis Harz. Seit April 2023 setzt der Kreis ein Löschflugzeug ein, das bei Waldbränden konsequent für eine "Erstschlagstrategie" genutzt werde, um eine Ausbreitung früh einzudämmen. Inzwischen setzt man auf ein Kamerasystem und Rauchmelder entlang der Brockenbahn, ergänzt durch eine Drohne. Im Grenzgebiet zu Brandenburg werde länderübergreifend ein kameragestütztes Waldbrandfrüherkennungssystem genutzt, erklärt das Landwirtschaftsministerium auf Anfrage.