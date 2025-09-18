Katastrophenschutz Training für Ernstfall: Neuer Übungsdeich in Bad Köstritz

Bad Köstritz (dpa/th) - Die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule im ostthüringischen Bad Köstritz verfügt über einen neuen Übungsdeich. Der vor einem Jahr begonnene Bau kostete rund 550.000 Euro, wie das Innenministerium in Erfurt mitteilte. Der rund 30 Meter lange Deich mit einem Wasserspeicher und elektrischen Sensoren diene der praxisnahen Ausbildung für den Hochwasserschutz. Künftig könne dort etwa die Stabilisierung von Deichen oder die Sicherung von Schadstellen geübt werden. Der Deich ist den Angaben nach der Erste seiner Art an einer Landesfeuerwehrschule in Deutschland.