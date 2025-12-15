Katastrophenschutz: Thüringen baut ersten deutschen Übungstunnel für Feuerwehren

Neben dem Bau der Tunnel-Übungsanlage seien eine Reihe weiterer Investitionen in die Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Bad Köstritz geplant, heißt es weiter. Dazu gehören der Bau eines Parkhauses, neuer Schulungs- und Unterkunftsräume sowie die Sanierung der Mensa. Der Umbau der Schule zu einem modernen Feuerwehrcampus soll nach früheren Angaben bis 2032/2033 abgeschlossen sein.