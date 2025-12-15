Wie viele Stunden werden es sein, die Falk Haase und Sören Hanf in ihrer Freizeit für den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und seine Angebote für hilfesuchende Menschen investiert haben? Hunderte, Tausende? Beide wissen es nicht; haben in den zurückliegenden 25 Jahren bei ihren Einsätzen, Schulungen, Übungen und Weiterbildungen für den Katastrophenschutz, der nach dem Willen der Politik jetzt neu Bevölkerungsschutz heißt, nie auf die Uhr geschaut. Denn ihr Ehrenamt ist ihnen längst mehr als ein unbezahlter Nebenjob. Es ist ihnen eine Berufung. Längst sind beide ob ihres großes Engagements Vorbilder, Aushängeschilder – ja, sie sind die Gesichter des ASB in Suhl. Ob bei Volksfesten, Sportveranstaltungen, bei größeren Verkehrsunfällen, Bränden oder Patiententransporten oder bei der Versorgung von Einsatzkräften bei Großschadenslagen wie Waldbränden – Haase und Hanf sind in ihren leuchtend gelb-roten Uniformen meist in erster Reihe dabei.