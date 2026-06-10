Katastrophenschutz: SPD fordert neue Spezialeinheit gegen Waldbrände in Bayern

München (dpa/lby) - Die wachsende Zahl an Waldbränden in Bayern erfordert nach Ansicht der SPD im Landtag die Gründung einer neuen Spezialeinheit. "Für spezielle Aufgaben braucht es speziell ausgerüstete und geschulte Einsatzkräfte. Unser Rezept heißt Bavarian Wildfire Task Force – eine neu zu gründende Spezialeinheit, um gegen die immer häufigeren Waldbrände anzukämpfen", sagte die innenpolitische Sprecherin der Fraktion, Christiane Feichtmeier. Hier gebe es in Bayern "ganz klar noch eine Kompetenzlücke".