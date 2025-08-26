Katastrophenschutz Retter rüsten sich für „Schwarze Schwäne“

Zu 98 Prozent alles richtig gemacht

Nach ihrem erfolgreichen Einsatz werden die Leitenden Notärzte und Organisatorischen Leiter Rettungsdienst in der eigens vorbereiteten Dekontaminationseinheit von möglichen Schadstoffen gereinigt und aus ihren Schutzanzügen befreit. „Wir sind hier wirklich ganz nah an einem realen Einsatz“, bekräftigt Dennis Kummer, Amtsleiter der Suhler Feuerwehr. „Genau dafür sind solche intensiven Übungen da. Wir wollen gemeinsam lernen, wie wir unseren Einsatz noch besser und effizienter machen können.“ Die anschließende Nachbesprechung des Szenarios mit den Teilnehmern und Verletzten zeigt: „Zu 98 Prozent haben unsere Kolleginnen und Kollegen alles richtig gemacht. Gerade in einer solchen Situation nach Leitlinie, konzentriert und fundiert zu entscheiden, ist alles andere als leicht. Wir üben, um im Ernstfall auch die letzten zwei Prozent zu leisten und für unsere Patienten so gut wie irgend möglich da zu sein“, erklärt Kursleiter Raimondo Laubinger. Er lobt darüber hinaus die Zusammenarbeit von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, Ehrenamtlichen und Notfallmedizinern. „Nur zusammen ist so ein praktischer Kurs denkbar und stemmbar. Wir hoffen, dass eine CBRM-Lage nie auftritt. Falls doch, sind wir allerdings gerüstet.“