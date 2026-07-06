Wie auf Kommando tauchen die Strahler von drei Großtankfahrzeugen die Wiesen um Limbach am Rennsteig in einen Wasserschleier. Es sind Kraftpakete, die da Aufstellung genommen haben. 10.000 Liter fasst der Tank, 3.000 Liter können bei Bedarf in der Minute entleert werden. Das ist mehr, als die sonst in der Region übliche Technik leisten kann. Ein solcher „Tanker“ steht im Frankenblick-Ortsteil Effelder, im Depot des Löschzugs Süd der kommunalen Wehr. Die Landkreise Sonneberg und Hildburghausen sowie der Stadt Suhl wurden mit dieser Technik ausgestattet. Am Sonntagnachmittag waren sie in Limbach bei Steinheid zu sehen, als Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) auf seiner Respekttour für Rettungskräfte dort Station machte. War man vor einem Jahr auf der Saale paddeln, so geht es dieses Jahr auf den Rennsteig, um mit Ehrenamtlichen aber auch hauptamtlichen im Rettungs- und Helferbereich ins Gespräch zu kommen.