Katastrophenschutz umfasst auch militärische Auseinandersetzungen

Der Katastrophenschutz in Deutschland umfasst sowohl Gefahren durch Naturkatastrophen als auch mögliche militärische Auseinandersetzungen. Herrmann warf dem Bund vor, zu wenig Geld für den Schutz der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen: "Wir brauchen vom Bund in den nächsten zehn Jahren Investitionen in Höhe von zehn Milliarden Euro in die Zivilschutzstrukturen und deren raschen Aufbau."