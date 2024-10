Katastrophenschutz: Großübung in Jagdbergtunnel auf A4 beendet

Jena (dpa/th) - Wegen einer Großübung im Jagdbergtunnel mussten Autofahrer am Wochenende zeitweise einen Bogen um die Autobahn 4 bei Jena machen. Insgesamt 400 Einsatzkräfte und Statisten nahmen nach Angaben der Stadtverwaltung Jena an der Übung teil, für die der Tunnel zwischen den Anschlussstellen Bucha und Jena-Göschwitz in der Nacht zum Sonntag in beide Richtungen gesperrt war. Die Übung sei erfolgreich verlaufen, bilanzierte die Feuerwehr im Anschluss. "Diese Übung war für uns alle eine wertvolle Gelegenheit, unter realen Bedingungen zu trainieren", sagte Einsatzleiter John Großinger von der Berufsfeuerwehr Jena laut Mitteilung. Besonders der Austausch und die enge Zusammenarbeit mit den anderen Einsatzkräften hätten die Bedeutung gemeinsamer Übungen für den Ernstfall gezeigt.